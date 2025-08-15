BTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BTR Fiyat Bilgileri

BTR Resmi Websitesi

BTR Token Ekonomisi

BTR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bitrue Coin Logosu

Bitrue Coin Fiyatı (BTR)

Listelenmedi

Bitrue Coin (BTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03637179
$0,03637179$0,03637179
-%4,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitrue Coin (BTR) Fiyatı

Bitrue Coin (BTR), şu anda 0,03647356 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,59M USD piyasa değerine sahiptir. BTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitrue Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,62
Bitrue Coin 24 saatlik fiyat değişimi
345,05M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BTR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BTR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bitrue Coin (BTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00177060785127743.
Son 30 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0017718344.
Son 60 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0021096234.
Son 90 gün içerisinde, Bitrue Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00171675726316429.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00177060785127743-%4,62
30 Gün$ +0,0017718344+%4,86
60 Gün$ +0,0021096234+%5,78
90 Gün$ +0,00171675726316429+%4,94

Bitrue Coin (BTR) Fiyat Analizi

En güncel Bitrue Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03635724
$ 0,03635724$ 0,03635724

$ 0,03831592
$ 0,03831592$ 0,03831592

$ 0,594476
$ 0,594476$ 0,594476

+%0,06

-%4,62

-%3,66

Bitrue Coin (BTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,59M
$ 12,59M$ 12,59M

--
----

345,05M
345,05M 345,05M

Bitrue Coin (BTR) Nedir?

Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitrue Coin (BTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitrue Coin (BTR) Token Ekonomisi

Bitrue Coin (BTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitrue Coin (BTR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTR / VND
959,8017314
1 BTR / AUD
A$0,0558045468
1 BTR / GBP
0,0266256988
1 BTR / EUR
0,031002526
1 BTR / USD
$0,03647356
1 BTR / MYR
RM0,1539184232
1 BTR / TRY
1,489944926
1 BTR / JPY
¥5,36161332
1 BTR / ARS
ARS$47,368212372
1 BTR / RUB
2,90876641
1 BTR / INR
3,1980017408
1 BTR / IDR
Rp588,2831434468
1 BTR / KRW
50,7281567192
1 BTR / PHP
2,0888407812
1 BTR / EGP
￡E.1,7613082124
1 BTR / BRL
R$0,1973219596
1 BTR / CAD
C$0,0503335128
1 BTR / BDT
4,433361218
1 BTR / NGN
55,9409579144
1 BTR / UAH
1,51365274
1 BTR / VES
Bs4,88745704
1 BTR / CLP
$35,23345896
1 BTR / PKR
Rs10,329312192
1 BTR / KZT
19,64101206
1 BTR / THB
฿1,1828375508
1 BTR / TWD
NT$1,0956657424
1 BTR / AED
د.إ0,1338579652
1 BTR / CHF
Fr0,029178848
1 BTR / HKD
HK$0,2855879748
1 BTR / AMD
֏13,9795860768
1 BTR / MAD
.د.م0,32826204
1 BTR / MXN
$0,6853381924
1 BTR / PLN
0,133128494
1 BTR / RON
лв0,1582952504
1 BTR / SEK
kr0,3490519692
1 BTR / BGN
лв0,0609108452
1 BTR / HUF
Ft12,3721962876
1 BTR / CZK
0,7663094956
1 BTR / KWD
د.ك0,0111244358
1 BTR / ILS
0,1232806328