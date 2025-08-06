Bitxor Fiyatı (BXR)
Bitxor (BXR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BXR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bitxor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitxor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitxor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitxor / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|+%389,25
|60 Gün
|$ 0
|+%389,27
|90 Gün
|$ 0
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What is the project about? BITXOR is a multi-layer decentralized POS (Proof-of-Stake) mining blockchain that enables reliable and easy-to-use application integration for scalability. What makes your project unique? Bitxor allows high customization at both the network and single-node levels. However, the entire network configuration, specified in the config-network.properties, must be the same for all nodes. Somewhat the node-specific design may vary among all nodes in the same network, which can be changed in config-node.properties. Bitxor has been designed to use an add-on/extension approach rather than supporting Turing-complete smart contracts. While complete smart contracts may allow greater flexibility for the user, they are also more error-prone from the user's perspective. An add-on model limits the operations performed on a blockchain and consequently has a smaller strike surface. In addition, it is much easier to optimize the performance of a single set of processes rather than an unlimited set. These features allow Bitxor to achieve the high performance it was designed for History of your project. had its beginnings as a test project between a community of buying and selling Cryptocurrencies (OTC), we initially held the decision to develop a collection token with the Tron network, which aims to maintain the core essence of decentralization throughout our CosmoSystem (August 2022). Shortly thereafter, a multidisciplinary team of highly talented professionals from Latin America and companies such as Kriptxor Corp, Microsula S.A. and Focus On Results S.A., where new ideas began to emerge, including the development of our own Blockchain. What’s next for your project? Bitxor is currently on the phase 8 of our Roadmap which is the "Exchanges Listing Phase" and this entails the kickoff of negotiations to list on cryptocurrency exchanges worldwide What can your token be used for? 1. DApps 2. Start-Stake 3. Control-Stake 4. Synthetics 5. Swap 6. PoS Mining
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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