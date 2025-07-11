BJustCoin Fiyatı (BJC)
BJustCoin (BJC), şu anda 2,59 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BJC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BJC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BJC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BJustCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,01810985.
Son 30 gün içerisinde, BJustCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BJustCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BJustCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01810985
|+%0,70
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BJustCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%0,70
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BJustCoin (BJC) is the native utility token that powers the innovative JUSTLAW platform. BJC is not just another digital asset; it is the cornerstone of our revolutionary ecosystem, meticulously crafted to enhance efficiency, transparency, and security across the global legal industry. Imagine a future where legal transactions are simplified and streamlined, free from the complexities that slow them down today. With BJC, this future is now. By combining cutting-edge blockchain technology with our patented LegalTech solutions, BJC is transforming how transactions are conducted on the JUSTLAW platform, offering a seamless experience for users worldwide.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
BJustCoin (BJC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BJC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BJC / VND
₫68.155,85
|1 BJC / AUD
A$3,9109
|1 BJC / GBP
￡1,8907
|1 BJC / EUR
€2,2015
|1 BJC / USD
$2,59
|1 BJC / MYR
RM11,0075
|1 BJC / TRY
₺104,0403
|1 BJC / JPY
¥378,14
|1 BJC / RUB
₽201,6315
|1 BJC / INR
₹222,1184
|1 BJC / IDR
Rp41.774,1877
|1 BJC / KRW
₩3.557,6758
|1 BJC / PHP
₱146,2832
|1 BJC / EGP
￡E.128,205
|1 BJC / BRL
R$14,3227
|1 BJC / CAD
C$3,5224
|1 BJC / BDT
৳315,1512
|1 BJC / NGN
₦3.966,3001
|1 BJC / UAH
₴108,4692
|1 BJC / VES
Bs292,67
|1 BJC / CLP
$2.457,91
|1 BJC / PKR
Rs737,0363
|1 BJC / KZT
₸1.344,7539
|1 BJC / THB
฿84,0973
|1 BJC / TWD
NT$75,6798
|1 BJC / AED
د.إ9,5053
|1 BJC / CHF
Fr2,0461
|1 BJC / HKD
HK$20,3056
|1 BJC / MAD
.د.م23,2841
|1 BJC / MXN
$48,3812
|1 BJC / PLN
zł9,4017
|1 BJC / RON
лв11,2406
|1 BJC / SEK
kr24,6568
|1 BJC / BGN
лв4,3253
|1 BJC / HUF
Ft885,1584
|1 BJC / CZK
Kč54,5972
|1 BJC / KWD
د.ك0,78995
|1 BJC / ILS
₪8,6247