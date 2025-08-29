Bl0ck (BL0CK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,139117 $ 0,139117 $ 0,139117 24 sa Düşük $ 0,261735 $ 0,261735 $ 0,261735 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,139117$ 0,139117 $ 0,139117 24 sa Yüksek $ 0,261735$ 0,261735 $ 0,261735 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,261735$ 0,261735 $ 0,261735 En Düşük Fiyat $ 0,139117$ 0,139117 $ 0,139117 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%62,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bl0ck (BL0CK) canlı fiyatı $0,240338. BL0CK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,139117 ve en yüksek $ 0,261735 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BL0CK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,261735, en düşük fiyatı ise $ 0,139117 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BL0CK son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%62,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bl0ck (BL0CK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40B$ 2,40B $ 2,40B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Bl0ck piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BL0CK arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,40B.