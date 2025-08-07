BlackPearl (BPLC) Nedir?

BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a third-generation public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds (Millions TPS) using Sharding and a VRF lightning-fast consensus mechanism built in-house. Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, supply chain tracking, and other high-scale use cases.

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BlackPearl (BPLC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BlackPearl (BPLC) Token Ekonomisi

BlackPearl (BPLC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BPLC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!