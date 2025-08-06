BlastUP (BLASTUP) Nedir?

BlastUP is the first launchpad based on Blast. It enables teams to raise capital in a decentralized, safe, and user-friendly environment while rewarding active participants through the Community Incentives Program.

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BlastUP (BLASTUP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BlastUP (BLASTUP) Token Ekonomisi

BlastUP (BLASTUP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLASTUP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!