blobs (BLOBS) Nedir?

Blobs is a major upgrade to Ethereum coming in ​March that will significantly reduce gas fees. ​Ethereum is literally integrating a meme into their ​blockchain in the Dencun (EIP-4844) upgrade. Get ​ready, the $BLOBS are coming to ETH!

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blobs (BLOBS) Token Ekonomisi

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