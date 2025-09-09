Blockstream Mining Note 2 Fiyatı (BMN2)
--
%0,00
--
--
Blockstream Mining Note 2 (BMN2) canlı fiyatı $75.000. BMN2, son 24 saat içinde en düşük $ 75.000 ve en yüksek $ 75.000 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BMN2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 100.000, en düşük fiyatı ise $ 75.000 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BMN2 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Blockstream Mining Note 2 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BMN2 arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.
Gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
BMN2 represents the right to Bitcoin mined over 48 months from the start of the mining operations on September 5 2024. Each BMN2 security token entitles holders to the Bitcoin produced by 1 PH/s (petahash per second) of Blockstream Mining’s hashrate.
