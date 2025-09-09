BMN2 Hakkında Daha Fazla Bilgi

BMN2 Fiyat Bilgileri

BMN2 Resmi Websitesi

BMN2 Token Ekonomisi

BMN2 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Blockstream Mining Note 2 Logosu

Blockstream Mining Note 2 Fiyatı (BMN2)

Listelenmedi

1 BMN2 / USD Canlı Fiyatı:

$75.000
$75.000$75.000
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:30:27 (UTC+8)

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 75.000
$ 75.000$ 75.000
24 sa Düşük
$ 75.000
$ 75.000$ 75.000
24 sa Yüksek

$ 75.000
$ 75.000$ 75.000

$ 75.000
$ 75.000$ 75.000

$ 100.000
$ 100.000$ 100.000

$ 75.000
$ 75.000$ 75.000

--

%0,00

--

--

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) canlı fiyatı $75.000. BMN2, son 24 saat içinde en düşük $ 75.000 ve en yüksek $ 75.000 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BMN2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 100.000, en düşük fiyatı ise $ 75.000 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BMN2 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

0,00
0,00 0,00

--
----

Şu anki Blockstream Mining Note 2 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BMN2 arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Blockstream Mining Note 2 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Nedir?

BMN2 represents the right to Bitcoin mined over 48 months from the start of the mining operations on September 5 2024. Each BMN2 security token entitles holders to the Bitcoin produced by 1 PH/s (petahash per second) of Blockstream Mining’s hashrate.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Kaynağı

Resmi Websitesi

Blockstream Mining Note 2 Fiyat Tahmini (USD)

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Blockstream Mining Note 2 (BMN2) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Blockstream Mining Note 2 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Blockstream Mining Note 2 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BMN2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Token Ekonomisi

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BMN2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Blockstream Mining Note 2 (BMN2) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BMN2 fiyatı, 75.000 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BMN2 / USD güncel fiyatı nedir?
BMN2 / USD güncel fiyatı $ 75.000. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Blockstream Mining Note 2 varlığının piyasa değeri nedir?
BMN2 piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BMN2 arzı nedir?
Dolaşımdaki BMN2 arzı, 0,00 USD.
BMN2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BMN2, ATH fiyatı olan 100.000 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BMN2 fiyatı (ATL) nedir?
BMN2, ATL fiyatı olan 75.000 USD değerine düştü.
BMN2 işlem hacmi nedir?
BMN2 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BMN2 bu yıl daha da yükselir mi?
BMN2 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BMN2 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:30:27 (UTC+8)

Blockstream Mining Note 2 (BMN2) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.