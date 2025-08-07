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Blocktools Fiyatı (TOOLS)

Listelenmedi

Blocktools (TOOLS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,725661
$0,725661$0,725661
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Blocktools (TOOLS) Fiyatı

Blocktools (TOOLS), şu anda 0,725661 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. TOOLS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Blocktools Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,22
Blocktools 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TOOLS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TOOLS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Blocktools (TOOLS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ -0,0016507340238081.
Son 30 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,2532464005.
Son 60 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,2874087062.
Son 90 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,3100651199178152.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0016507340238081-%0,22
30 Gün$ +0,2532464005+%34,90
60 Gün$ +0,2874087062+%39,61
90 Gün$ +0,3100651199178152+%74,61

Blocktools (TOOLS) Fiyat Analizi

En güncel Blocktools fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,71762
$ 0,71762$ 0,71762

$ 0,732562
$ 0,732562$ 0,732562

$ 139,42
$ 139,42$ 139,42

--

-%0,22

-%4,08

Blocktools (TOOLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
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Blocktools (TOOLS) Nedir?

What is the project about? Blocktools provides multi-chain tools to help traders in their day to day journey What makes your project unique? BlockTools seeks to be the authoritative reference point for technologically conscious traders and to encourage more sustainable tech-innovation in the space through curating practical and cost effective approaches History of your project. Blocktools was announced in August 2023 as a way to bridge the gap between new entrants and expert participants in the crypto industry. Blocktools seeks to bring back the era of innovative smart contracts, simple designs, not over-simplified yet not too complex UI/UX interactions and exploring multi-chain opportunities from the get go. What’s next for your project? All Product Line expansion across additional chains (Avalanche, Polygon, Shibarium, FTM) All Product line enhancements to add nifty features in line with industry requirements! POC for additional products available for sale on the Shop. What can your token be used for? On-chain Payment integration for the Blocktools Shopping Mall and other governance & management related features.

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Blocktools (TOOLS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Blocktools (TOOLS) Token Ekonomisi

Blocktools (TOOLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOOLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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