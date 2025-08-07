Blocktools Fiyatı (TOOLS)
Blocktools (TOOLS), şu anda 0,725661 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. TOOLS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki TOOLS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TOOLS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ -0,0016507340238081.
Son 30 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,2532464005.
Son 60 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,2874087062.
Son 90 gün içerisinde, Blocktools / USD fiyat değişimi, $ +0,3100651199178152.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0016507340238081
|-%0,22
|30 Gün
|$ +0,2532464005
|+%34,90
|60 Gün
|$ +0,2874087062
|+%39,61
|90 Gün
|$ +0,3100651199178152
|+%74,61
En güncel Blocktools fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,22
-%4,08
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Blocktools provides multi-chain tools to help traders in their day to day journey What makes your project unique? BlockTools seeks to be the authoritative reference point for technologically conscious traders and to encourage more sustainable tech-innovation in the space through curating practical and cost effective approaches History of your project. Blocktools was announced in August 2023 as a way to bridge the gap between new entrants and expert participants in the crypto industry. Blocktools seeks to bring back the era of innovative smart contracts, simple designs, not over-simplified yet not too complex UI/UX interactions and exploring multi-chain opportunities from the get go. What’s next for your project? All Product Line expansion across additional chains (Avalanche, Polygon, Shibarium, FTM) All Product line enhancements to add nifty features in line with industry requirements! POC for additional products available for sale on the Shop. What can your token be used for? On-chain Payment integration for the Blocktools Shopping Mall and other governance & management related features.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Blocktools (TOOLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOOLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TOOLS / VND
₫19.095,769215
|1 TOOLS / AUD
A$1,11026133
|1 TOOLS / GBP
￡0,53698914
|1 TOOLS / EUR
€0,61681185
|1 TOOLS / USD
$0,725661
|1 TOOLS / MYR
RM3,06228942
|1 TOOLS / TRY
₺29,50537626
|1 TOOLS / JPY
¥106,672167
|1 TOOLS / ARS
ARS$966,25390455
|1 TOOLS / RUB
₽58,04562339
|1 TOOLS / INR
₹63,66223953
|1 TOOLS / IDR
Rp11.896,08006384
|1 TOOLS / KRW
₩1.005,06951144
|1 TOOLS / PHP
₱41,57311869
|1 TOOLS / EGP
￡E.35,15101884
|1 TOOLS / BRL
R$3,96936567
|1 TOOLS / CAD
C$0,99415557
|1 TOOLS / BDT
৳88,30568709
|1 TOOLS / NGN
₦1.109,57195205
|1 TOOLS / UAH
₴30,1874976
|1 TOOLS / VES
Bs91,433286
|1 TOOLS / CLP
$707,519475
|1 TOOLS / PKR
Rs205,04277216
|1 TOOLS / KZT
₸389,92668174
|1 TOOLS / THB
฿23,46787674
|1 TOOLS / TWD
NT$21,71903373
|1 TOOLS / AED
د.إ2,66317587
|1 TOOLS / CHF
Fr0,5805288
|1 TOOLS / HKD
HK$5,68918224
|1 TOOLS / MAD
.د.م6,58900188
|1 TOOLS / MXN
$13,52632104
|1 TOOLS / PLN
zł2,66317587
|1 TOOLS / RON
лв3,16388196
|1 TOOLS / SEK
kr6,98085882
|1 TOOLS / BGN
лв1,21911048
|1 TOOLS / HUF
Ft248,08898268
|1 TOOLS / CZK
Kč15,3114471
|1 TOOLS / KWD
د.ك0,221326605
|1 TOOLS / ILS
₪2,48176062