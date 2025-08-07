Bnext B3X Fiyatı (B3X)
Bnext B3X (B3X), şu anda 0,00016802 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. B3X / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki B3X / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, B3X fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Bnext B3X / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bnext B3X / USD fiyat değişimi, $ +0,0000012410.
Son 60 gün içerisinde, Bnext B3X / USD fiyat değişimi, $ -0,0000119301.
Son 90 gün içerisinde, Bnext B3X / USD fiyat değişimi, $ -0,00007558702089270387.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,03
|30 Gün
|$ +0,0000012410
|+%0,74
|60 Gün
|$ -0,0000119301
|-%7,10
|90 Gün
|$ -0,00007558702089270387
|-%31,02
En güncel Bnext B3X fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
-%0,03
-%14,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.
|1 B3X / VND
₫4,4214463
|1 B3X / AUD
A$0,0002570706
|1 B3X / GBP
￡0,0001243348
|1 B3X / EUR
€0,000142817
|1 B3X / USD
$0,00016802
|1 B3X / MYR
RM0,0007090444
|1 B3X / TRY
₺0,0068316932
|1 B3X / JPY
¥0,02469894
|1 B3X / ARS
ARS$0,223727031
|1 B3X / RUB
₽0,0134416
|1 B3X / INR
₹0,014726953
|1 B3X / IDR
Rp2,7544257888
|1 B3X / KRW
₩0,2327144208
|1 B3X / PHP
₱0,0096258658
|1 B3X / EGP
￡E.0,0081388888
|1 B3X / BRL
R$0,000915709
|1 B3X / CAD
C$0,0002301874
|1 B3X / BDT
৳0,0203673844
|1 B3X / NGN
₦0,2561280078
|1 B3X / UAH
₴0,0069627488
|1 B3X / VES
Bs0,02150656
|1 B3X / CLP
$0,1629794
|1 B3X / PKR
Rs0,047516056
|1 B3X / KZT
₸0,0899461466
|1 B3X / THB
฿0,0054320866
|1 B3X / TWD
NT$0,0050120366
|1 B3X / AED
د.إ0,0006166334
|1 B3X / CHF
Fr0,000134416
|1 B3X / HKD
HK$0,0013172768
|1 B3X / MAD
.د.م0,0015172206
|1 B3X / MXN
$0,003125172
|1 B3X / PLN
zł0,0006149532
|1 B3X / RON
лв0,000730887
|1 B3X / SEK
kr0,0016146722
|1 B3X / BGN
лв0,0002805934
|1 B3X / HUF
Ft0,0573637082
|1 B3X / CZK
Kč0,0035401814
|1 B3X / KWD
د.ك0,0000512461
|1 B3X / ILS
₪0,0005746284