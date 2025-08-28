BNV (FASH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01303546 $ 0,01303546 $ 0,01303546 24 sa Düşük $ 0,01537812 $ 0,01537812 $ 0,01537812 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01303546$ 0,01303546 $ 0,01303546 24 sa Yüksek $ 0,01537812$ 0,01537812 $ 0,01537812 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03660114$ 0,03660114 $ 0,03660114 En Düşük Fiyat $ 0,01260355$ 0,01260355 $ 0,01260355 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNV (FASH) canlı fiyatı $0,01314551. FASH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01303546 ve en yüksek $ 0,01537812 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03660114, en düşük fiyatı ise $ 0,01260355 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FASH son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNV (FASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,83M$ 1,83M $ 1,83M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 139.290.000,0 139.290.000,0 139.290.000,0

Şu anki BNV piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FASH arzı 0,00 olup, toplam arzı 139290000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,83M.