Bobzilla (ZILLA) Nedir?

Bobzilla ($BOB) is a cryptocurrency token and NFT project on the Sui Network, centered around a dino fossil transformed into the mighty Bobzilla. It aims to simplify NFT creation with user-friendly minting tools and onboard users to blockchain. The project engages its community through airdrops and launches on platforms like Moonbags, blending crypto innovation with a playful, monstrous theme on sui

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Bobzilla (ZILLA) Kaynağı Resmi Websitesi

Bobzilla (ZILLA) Token Ekonomisi

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