Bonded Cronos (BCRO) Nedir?

bCRO is a liquid, tokenized representation of the staker’s staked CRO. bCRO enables stakers to gain liquidity over their staked CRO and enables the locked value of the staked CRO to be utilized across decentralized finance applications across Cronos in a composable manner.

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Bonded Cronos (BCRO) Kaynağı Resmi Websitesi

Bonded Cronos (BCRO) Token Ekonomisi

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