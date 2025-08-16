BondX (BONDX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01621181 $ 0,01621181 $ 0,01621181 24 sa Düşük $ 0,017462 $ 0,017462 $ 0,017462 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01621181$ 0,01621181 $ 0,01621181 24 sa Yüksek $ 0,017462$ 0,017462 $ 0,017462 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,15$ 2,15 $ 2,15 En Düşük Fiyat $ 0,00180068$ 0,00180068 $ 0,00180068 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,75

BondX (BONDX) canlı fiyatı $0,0162437. BONDX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01621181 ve en yüksek $ 0,017462 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BONDX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,15, en düşük fiyatı ise $ 0,00180068 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BONDX son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,56 ve son 7 günde -%10,75 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BondX (BONDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,05M$ 49,05M $ 49,05M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0

Şu anki BondX piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BONDX arzı 0,00 olup, toplam arzı 3000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,05M.