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BonzAI DePIN Fiyatı (BONZAI)

Listelenmedi

BonzAI DePIN (BONZAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,267168
$0,267168$0,267168
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BonzAI DePIN (BONZAI) Fiyatı

BonzAI DePIN (BONZAI), şu anda 0,267168 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BONZAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BonzAI DePIN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
BonzAI DePIN 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BonzAI DePIN (BONZAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BonzAI DePIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BonzAI DePIN / USD fiyat değişimi, $ +0,1213385951.
Son 60 gün içerisinde, BonzAI DePIN / USD fiyat değişimi, $ +0,8544456635.
Son 90 gün içerisinde, BonzAI DePIN / USD fiyat değişimi, $ +0,23550572601831559.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,1213385951+%45,42
60 Gün$ +0,8544456635+%319,82
90 Gün$ +0,23550572601831559+%743,81

BonzAI DePIN (BONZAI) Fiyat Analizi

En güncel BonzAI DePIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0,390933
$ 0,390933$ 0,390933

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+%33,28

BonzAI DePIN (BONZAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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BonzAI DePIN (BONZAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

BonzAI DePIN (BONZAI) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BONZAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONZAI / VND
7.030,52592
1 BONZAI / AUD
A$0,40876704
1 BONZAI / GBP
0,19770432
1 BONZAI / EUR
0,2270928
1 BONZAI / USD
$0,267168
1 BONZAI / MYR
RM1,12744896
1 BONZAI / TRY
10,86305088
1 BONZAI / JPY
¥39,273696
1 BONZAI / ARS
ARS$355,7475504
1 BONZAI / RUB
21,37076832
1 BONZAI / INR
23,43864864
1 BONZAI / IDR
Rp4.379,80257792
1 BONZAI / KRW
370,03836672
1 BONZAI / PHP
15,30605472
1 BONZAI / EGP
￡E.12,94161792
1 BONZAI / BRL
R$1,46140896
1 BONZAI / CAD
C$0,36602016
1 BONZAI / BDT
32,51167392
1 BONZAI / NGN
408,5132304
1 BONZAI / UAH
11,1141888
1 BONZAI / VES
Bs33,663168
1 BONZAI / CLP
$260,4888
1 BONZAI / PKR
Rs75,49099008
1 BONZAI / KZT
143,56005312
1 BONZAI / THB
฿8,64021312
1 BONZAI / TWD
NT$7,99633824
1 BONZAI / AED
د.إ0,98050656
1 BONZAI / CHF
Fr0,2137344
1 BONZAI / HKD
HK$2,09459712
1 BONZAI / MAD
.د.م2,42588544
1 BONZAI / MXN
$4,98001152
1 BONZAI / PLN
0,98050656
1 BONZAI / RON
лв1,16485248
1 BONZAI / SEK
kr2,57015616
1 BONZAI / BGN
лв0,44884224
1 BONZAI / HUF
Ft91,33939584
1 BONZAI / CZK
5,6372448
1 BONZAI / KWD
د.ك0,08148624
1 BONZAI / ILS
0,91371456