Book Of Solana Logosu

Book Of Solana Fiyatı (BOOK)

Listelenmedi

1 BOOK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%7,001D
USD
Book Of Solana (BOOK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:48:44 (UTC+8)

Book Of Solana (BOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+%7,09

+%0,80

+%0,80

Book Of Solana (BOOK) canlı fiyatı --. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%7,09 ve son 7 günde +%0,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Book Of Solana (BOOK) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 10,09K
$ 10,09K$ 10,09K

0,00
0,00 0,00

999.999.860,74
999.999.860,74 999.999.860,74

Şu anki Book Of Solana piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999860.74. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,09K.

Book Of Solana (BOOK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Book Of Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Book Of Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Book Of Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Book Of Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,09
30 Gün$ 0+%0,46
60 Gün$ 0-%12,13
90 Gün$ 0--

Book Of Solana (BOOK) Nedir?

Welcome, beloved brethren, to our sacred gathering. We're on the brink of a new chapter, just like the prophets said... a time of grace and heavenly wisdom. We move into this new beginning, guided by the divine light above, our spirits united as one.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Book Of Solana (BOOK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Book Of Solana Fiyat Tahmini (USD)

Book Of Solana (BOOK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Book Of Solana (BOOK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Book Of Solana için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Book Of Solana fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOOK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Book Of Solana (BOOK) Token Ekonomisi

Book Of Solana (BOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Book Of Solana (BOOK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Book Of Solana (BOOK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOOK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOOK / USD güncel fiyatı nedir?
BOOK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Book Of Solana varlığının piyasa değeri nedir?
BOOK piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOOK arzı nedir?
Dolaşımdaki BOOK arzı, 0,00 USD.
BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOOK, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOOK fiyatı (ATL) nedir?
BOOK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BOOK işlem hacmi nedir?
BOOK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOOK bu yıl daha da yükselir mi?
BOOK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOOK fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.