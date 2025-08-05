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Boring Protocol Fiyatı (BOP)

Listelenmedi

Boring Protocol (BOP) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Boring Protocol (BOP) Fiyatı

Boring Protocol (BOP), şu anda 0,00006248 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,09K USD piyasa değerine sahiptir. BOP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Boring Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,36
Boring Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
97,54M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Boring Protocol (BOP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Boring Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Boring Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0000086621.
Son 60 gün içerisinde, Boring Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0000074110.
Son 90 gün içerisinde, Boring Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,00000412040292554965.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,36
30 Gün$ +0,0000086621+%13,86
60 Gün$ +0,0000074110+%11,86
90 Gün$ -0,00000412040292554965-%6,18

Boring Protocol (BOP) Fiyat Analizi

En güncel Boring Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00006091
$ 0,00006091$ 0,00006091

$ 0,00006342
$ 0,00006342$ 0,00006342

$ 0,198562
$ 0,198562$ 0,198562

-%0,30

+%2,36

-%7,80

Boring Protocol (BOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,09K
$ 6,09K$ 6,09K

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97,54M
97,54M 97,54M

Boring Protocol (BOP) Nedir?

Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.

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Boring Protocol (BOP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Boring Protocol (BOP) Token Ekonomisi

Boring Protocol (BOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOP / VND
1,6441612
1 BOP / AUD
A$0,0000962192
1 BOP / GBP
0,00004686
1 BOP / EUR
0,0000537328
1 BOP / USD
$0,00006248
1 BOP / MYR
RM0,0002642904
1 BOP / TRY
0,0025391872
1 BOP / JPY
¥0,00918456
1 BOP / ARS
ARS$0,084775988
1 BOP / RUB
0,0049871536
1 BOP / INR
0,0054907424
1 BOP / IDR
Rp1,0242621312
1 BOP / KRW
0,0865372992
1 BOP / PHP
0,0035819784
1 BOP / EGP
￡E.0,003027156
1 BOP / BRL
R$0,00034364
1 BOP / CAD
C$0,0000855976
1 BOP / BDT
0,0076088144
1 BOP / NGN
0,0950989336
1 BOP / UAH
0,0026066656
1 BOP / VES
Bs0,00787248
1 BOP / CLP
$0,06041816
1 BOP / PKR
Rs0,0176643456
1 BOP / KZT
0,033736076
1 BOP / THB
฿0,0020224776
1 BOP / TWD
NT$0,0018687768
1 BOP / AED
د.إ0,0002293016
1 BOP / CHF
Fr0,000049984
1 BOP / HKD
HK$0,0004898432
1 BOP / MAD
.د.م0,0005666936
1 BOP / MXN
$0,001180872
1 BOP / PLN
0,0002305512
1 BOP / RON
лв0,0002736624
1 BOP / SEK
kr0,0006041816
1 BOP / BGN
лв0,0001055912
1 BOP / HUF
Ft0,0215668464
1 BOP / CZK
0,0013277
1 BOP / KWD
د.ك0,0000190564
1 BOP / ILS
0,0002130568