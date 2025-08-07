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BounceBit BTC Fiyatı (BBTC)

Listelenmedi

BounceBit BTC (BBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$113.857
$113.857$113.857
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BounceBit BTC (BBTC) Fiyatı

BounceBit BTC (BBTC), şu anda 114.190 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BounceBit BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,61
BounceBit BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BounceBit BTC (BBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +693,62.
Son 30 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +7.588,3822600000.
Son 60 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +9.012,6741300000.
Son 90 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +13.650,24094744629.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +693,62+%0,61
30 Gün$ +7.588,3822600000+%6,65
60 Gün$ +9.012,6741300000+%7,89
90 Gün$ +13.650,24094744629+%13,58

BounceBit BTC (BBTC) Fiyat Analizi

En güncel BounceBit BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 110.970
$ 110.970$ 110.970

$ 116.649
$ 116.649$ 116.649

$ 124.774
$ 124.774$ 124.774

-%1,50

+%0,61

-%3,89

BounceBit BTC (BBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00 0,00

BounceBit BTC (BBTC) Nedir?

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

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BounceBit BTC (BBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BounceBit BTC (BBTC) Token Ekonomisi

BounceBit BTC (BBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BBTC / VND
3.004.909.850
1 BBTC / AUD
A$174.710,7
1 BBTC / GBP
84.500,6
1 BBTC / EUR
97.061,5
1 BBTC / USD
$114.190
1 BBTC / MYR
RM481.881,8
1 BBTC / TRY
4.642.965,4
1 BBTC / JPY
¥16.785.930
1 BBTC / ARS
ARS$152.049.694,5
1 BBTC / RUB
9.134.058,1
1 BBTC / INR
10.017.888,7
1 BBTC / IDR
Rp1.871.966.913,6
1 BBTC / KRW
158.157.717,6
1 BBTC / PHP
6.541.945,1
1 BBTC / EGP
￡E.5.532.505,5
1 BBTC / BRL
R$624.619,3
1 BBTC / CAD
C$156.440,3
1 BBTC / BDT
13.895.781,1
1 BBTC / NGN
174.602.219,5
1 BBTC / UAH
4.750.304
1 BBTC / VES
Bs14.387.940
1 BBTC / CLP
$111.335.250
1 BBTC / PKR
Rs32.265.526,4
1 BBTC / KZT
61.358.854,6
1 BBTC / THB
฿3.692.904,6
1 BBTC / TWD
NT$3.417.706,7
1 BBTC / AED
د.إ419.077,3
1 BBTC / CHF
Fr91.352
1 BBTC / HKD
HK$895.249,6
1 BBTC / MAD
.د.م1.036.845,2
1 BBTC / MXN
$2.128.501,6
1 BBTC / PLN
419.077,3
1 BBTC / RON
лв497.868,4
1 BBTC / SEK
kr1.098.507,8
1 BBTC / BGN
лв191.839,2
1 BBTC / HUF
Ft39.039.277,2
1 BBTC / CZK
2.409.409
1 BBTC / KWD
د.ك34.827,95
1 BBTC / ILS
390.529,8