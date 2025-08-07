BounceBit BTC (BBTC) Nedir?

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

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BounceBit BTC (BBTC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BounceBit BTC (BBTC) Token Ekonomisi

BounceBit BTC (BBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!