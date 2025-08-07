BounceBit BTC Fiyatı (BBTC)
BounceBit BTC (BBTC), şu anda 114.190 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +693,62.
Son 30 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +7.588,3822600000.
Son 60 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +9.012,6741300000.
Son 90 gün içerisinde, BounceBit BTC / USD fiyat değişimi, $ +13.650,24094744629.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +693,62
|+%0,61
|30 Gün
|$ +7.588,3822600000
|+%6,65
|60 Gün
|$ +9.012,6741300000
|+%7,89
|90 Gün
|$ +13.650,24094744629
|+%13,58
En güncel BounceBit BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,50
+%0,61
-%3,89
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BBTC / VND
₫3.004.909.850
|1 BBTC / AUD
A$174.710,7
|1 BBTC / GBP
￡84.500,6
|1 BBTC / EUR
€97.061,5
|1 BBTC / USD
$114.190
|1 BBTC / MYR
RM481.881,8
|1 BBTC / TRY
₺4.642.965,4
|1 BBTC / JPY
¥16.785.930
|1 BBTC / ARS
ARS$152.049.694,5
|1 BBTC / RUB
₽9.134.058,1
|1 BBTC / INR
₹10.017.888,7
|1 BBTC / IDR
Rp1.871.966.913,6
|1 BBTC / KRW
₩158.157.717,6
|1 BBTC / PHP
₱6.541.945,1
|1 BBTC / EGP
￡E.5.532.505,5
|1 BBTC / BRL
R$624.619,3
|1 BBTC / CAD
C$156.440,3
|1 BBTC / BDT
৳13.895.781,1
|1 BBTC / NGN
₦174.602.219,5
|1 BBTC / UAH
₴4.750.304
|1 BBTC / VES
Bs14.387.940
|1 BBTC / CLP
$111.335.250
|1 BBTC / PKR
Rs32.265.526,4
|1 BBTC / KZT
₸61.358.854,6
|1 BBTC / THB
฿3.692.904,6
|1 BBTC / TWD
NT$3.417.706,7
|1 BBTC / AED
د.إ419.077,3
|1 BBTC / CHF
Fr91.352
|1 BBTC / HKD
HK$895.249,6
|1 BBTC / MAD
.د.م1.036.845,2
|1 BBTC / MXN
$2.128.501,6
|1 BBTC / PLN
zł419.077,3
|1 BBTC / RON
лв497.868,4
|1 BBTC / SEK
kr1.098.507,8
|1 BBTC / BGN
лв191.839,2
|1 BBTC / HUF
Ft39.039.277,2
|1 BBTC / CZK
Kč2.409.409
|1 BBTC / KWD
د.ك34.827,95
|1 BBTC / ILS
₪390.529,8