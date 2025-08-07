Bouncing DVD (DVD) Nedir?

Relive 90s nostalgia with Bouncing $DVD on Solana. Community-ran meme token and video generator. (The initial developer has left, so the community has taken over to further develop this project.)

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Bouncing DVD (DVD) Token Ekonomisi

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