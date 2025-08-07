DVD Hakkında Daha Fazla Bilgi

DVD Fiyat Bilgileri

DVD Whitepaper

DVD Resmi Websitesi

DVD Token Ekonomisi

DVD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bouncing DVD Logosu

Bouncing DVD Fiyatı (DVD)

Listelenmedi

Bouncing DVD (DVD) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bouncing DVD (DVD) Fiyatı

Bouncing DVD (DVD), şu anda 0,00001474 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DVD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bouncing DVD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Bouncing DVD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DVD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DVD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bouncing DVD (DVD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bouncing DVD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bouncing DVD / USD fiyat değişimi, $ +0,0000022183.
Son 60 gün içerisinde, Bouncing DVD / USD fiyat değişimi, $ +0,0000006332.
Son 90 gün içerisinde, Bouncing DVD / USD fiyat değişimi, $ -0,000000613056757529547.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000022183+%15,05
60 Gün$ +0,0000006332+%4,30
90 Gün$ -0,000000613056757529547-%3,99

Bouncing DVD (DVD) Fiyat Analizi

En güncel Bouncing DVD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00203114
$ 0,00203114$ 0,00203114

--

--

%0,00

Bouncing DVD (DVD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Bouncing DVD (DVD) Nedir?

Relive 90s nostalgia with Bouncing $DVD on Solana. Community-ran meme token and video generator. (The initial developer has left, so the community has taken over to further develop this project.)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bouncing DVD (DVD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Bouncing DVD (DVD) Token Ekonomisi

Bouncing DVD (DVD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DVD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bouncing DVD (DVD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DVD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DVD / VND
0,3878831
1 DVD / AUD
A$0,0000225522
1 DVD / GBP
0,0000109076
1 DVD / EUR
0,000012529
1 DVD / USD
$0,00001474
1 DVD / MYR
RM0,0000622028
1 DVD / TRY
0,0005993284
1 DVD / JPY
¥0,00216678
1 DVD / ARS
ARS$0,019627047
1 DVD / RUB
0,0011790526
1 DVD / INR
0,0012929928
1 DVD / IDR
Rp0,2416393056
1 DVD / KRW
0,0204154896
1 DVD / PHP
0,0008447494
1 DVD / EGP
￡E.0,000714153
1 DVD / BRL
R$0,0000806278
1 DVD / CAD
C$0,0000201938
1 DVD / BDT
0,0017937106
1 DVD / NGN
0,022538197
1 DVD / UAH
0,000613184
1 DVD / VES
Bs0,00185724
1 DVD / CLP
$0,0143715
1 DVD / PKR
Rs0,0041649344
1 DVD / KZT
0,0079203916
1 DVD / THB
฿0,0004766916
1 DVD / TWD
NT$0,0004408734
1 DVD / AED
د.إ0,0000540958
1 DVD / CHF
Fr0,000011792
1 DVD / HKD
HK$0,0001155616
1 DVD / MAD
.د.م0,0001338392
1 DVD / MXN
$0,0002747536
1 DVD / PLN
0,0000540958
1 DVD / RON
лв0,0000642664
1 DVD / SEK
kr0,0001417988
1 DVD / BGN
лв0,0000247632
1 DVD / HUF
Ft0,0050393112
1 DVD / CZK
0,000311014
1 DVD / KWD
د.ك0,0000044957
1 DVD / ILS
0,0000504108