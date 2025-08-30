BOXCAT (BOXCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003814 $ 0,00003814 $ 0,00003814 24 sa Düşük $ 0,00005727 $ 0,00005727 $ 0,00005727 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003814$ 0,00003814 $ 0,00003814 24 sa Yüksek $ 0,00005727$ 0,00005727 $ 0,00005727 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,39503$ 0,39503 $ 0,39503 En Düşük Fiyat $ 0,00003814$ 0,00003814 $ 0,00003814 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,85 Fiyat Değişimi (7 G) -%56,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%56,78

BOXCAT (BOXCAT) canlı fiyatı $0,00004017. BOXCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003814 ve en yüksek $ 0,00005727 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOXCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,39503, en düşük fiyatı ise $ 0,00003814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOXCAT son bir saatte -%3,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,85 ve son 7 günde -%56,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOXCAT (BOXCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,98K$ 39,98K $ 39,98K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BOXCAT piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOXCAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,98K.