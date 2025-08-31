Brawl AI Layer (BRAWL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001299 $ 0,00001299 $ 0,00001299 24 sa Düşük $ 0,00001362 $ 0,00001362 $ 0,00001362 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001299$ 0,00001299 $ 0,00001299 24 sa Yüksek $ 0,00001362$ 0,00001362 $ 0,00001362 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,005388$ 0,005388 $ 0,005388 En Düşük Fiyat $ 0,00001185$ 0,00001185 $ 0,00001185 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,32

Brawl AI Layer (BRAWL) canlı fiyatı $0,00001326. BRAWL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001299 ve en yüksek $ 0,00001362 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BRAWL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,005388, en düşük fiyatı ise $ 0,00001185 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BRAWL son bir saatte +%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,50 ve son 7 günde -%0,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Brawl AI Layer (BRAWL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,68K$ 131,68K $ 131,68K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Brawl AI Layer piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BRAWL arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 131,68K.