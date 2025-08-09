USDT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bridged USDT Logosu

Bridged USDT Fiyatı (USDT)

Listelenmedi

Bridged USDT (USDT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,002
$1,002$1,002
+%0,301D
Bugünkü Bridged USDT (USDT) Fiyatı

Bridged USDT (USDT), şu anda 1,002 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. USDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bridged USDT Ana Piyasa Performansı:

$ 4,46M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,31
Bridged USDT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki USDT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USDT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bridged USDT (USDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,00314315.
Son 30 gün içerisinde, Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0025412724.
Son 60 gün içerisinde, Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0031941756.
Son 90 gün içerisinde, Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0025689969641872.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00314315+%0,31
30 Gün$ +0,0025412724+%0,25
60 Gün$ +0,0031941756+%0,32
90 Gün$ +0,0025689969641872+%0,26

Bridged USDT (USDT) Fiyat Analizi

En güncel Bridged USDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,994579
$ 0,994579$ 0,994579

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 2,02
$ 2,02$ 2,02

+%0,24

+%0,31

+%0,36

Bridged USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 4,46M
$ 4,46M$ 4,46M

0,00
0,00 0,00

Bridged USDT (USDT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bridged USDT (USDT) Token Ekonomisi

Bridged USDT (USDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bridged USDT (USDT) Hakkında Diğer Sorular

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

