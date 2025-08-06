BrightID (BRIGHT) Nedir?

A DAO powered by 1Hive Gardens and Aragon technologies is the best structure to achieve this. $BRIGHT is the token that makes BrightDAO work. A fairdrop and ongoing fair distribution mechanisms (think BrightID-enabled faucets) are the best ways to allocate $BRIGHT. (A “fairdrop” simply means some or all rewards are given per person instead of per address.)

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BrightID (BRIGHT) Kaynağı Resmi Websitesi

BrightID (BRIGHT) Token Ekonomisi

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