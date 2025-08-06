Brilliant Crypto Token Fiyatı (BRIL)
Brilliant Crypto Token (BRIL), şu anda 0,02480926 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BRIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Brilliant Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00058905.
Son 30 gün içerisinde, Brilliant Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0037609349.
Son 60 gün içerisinde, Brilliant Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0006878491.
Son 90 gün içerisinde, Brilliant Crypto Token / USD fiyat değişimi, $ -0,002351259650307906.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00058905
|+%2,43
|30 Gün
|$ +0,0037609349
|+%15,16
|60 Gün
|$ -0,0006878491
|-%2,77
|90 Gün
|$ -0,002351259650307906
|-%8,65
En güncel Brilliant Crypto Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,20
+%2,43
-%4,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin.
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|1 BRIL / VND
₫652,8556769
|1 BRIL / AUD
A$0,0379581678
|1 BRIL / GBP
￡0,018606945
|1 BRIL / EUR
€0,0213359636
|1 BRIL / USD
$0,02480926
|1 BRIL / MYR
RM0,1046950772
|1 BRIL / TRY
₺1,0087445116
|1 BRIL / JPY
¥3,64696122
|1 BRIL / ARS
ARS$33,2116601768
|1 BRIL / RUB
₽1,9926797632
|1 BRIL / INR
₹2,1752759168
|1 BRIL / IDR
Rp406,7091152544
|1 BRIL / KRW
₩34,5052149932
|1 BRIL / PHP
₱1,4260362648
|1 BRIL / EGP
￡E.1,2017605544
|1 BRIL / BRL
R$0,13645093
|1 BRIL / CAD
C$0,0339886862
|1 BRIL / BDT
৳3,025489257
|1 BRIL / NGN
₦37,934599003
|1 BRIL / UAH
₴1,034546142
|1 BRIL / VES
Bs3,12596676
|1 BRIL / CLP
$23,96574516
|1 BRIL / PKR
Rs7,0279671728
|1 BRIL / KZT
₸13,3453971392
|1 BRIL / THB
฿0,8033238388
|1 BRIL / TWD
NT$0,743037337
|1 BRIL / AED
د.إ0,0910499842
|1 BRIL / CHF
Fr0,019847408
|1 BRIL / HKD
HK$0,1945045984
|1 BRIL / MAD
.د.م0,225764266
|1 BRIL / MXN
$0,4644293472
|1 BRIL / PLN
zł0,0915461694
|1 BRIL / RON
лв0,1086645588
|1 BRIL / SEK
kr0,2396574516
|1 BRIL / BGN
лв0,0416795568
|1 BRIL / HUF
Ft8,5311602362
|1 BRIL / CZK
Kč0,5262044046
|1 BRIL / KWD
د.ك0,0075668243
|1 BRIL / ILS
₪0,085591947