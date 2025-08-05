Brint (BRINT) Nedir?

Easily run quick backtesting scripts on every single pump fun token to devise your optimal strategy. This is a project that wants to open up automated trading to everyone, not just restrict it to the rich and powerful like in traditional markets. Key Features: - Write strategies in JavaScript - Access to built-in technical indicators - Create custom indicators - Compute results with analysis and metrics

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Brint (BRINT) Kaynağı Resmi Websitesi

Brint (BRINT) Token Ekonomisi

Brint (BRINT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRINT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!