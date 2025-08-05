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BRK690k Fiyatı (BRK)

Listelenmedi

BRK690k (BRK) Canlı Fiyat Grafiği

$692,68
$692,68$692,68
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BRK690k (BRK) Fiyatı

BRK690k (BRK), şu anda 692,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 69,27K USD piyasa değerine sahiptir. BRK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BRK690k Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
BRK690k 24 saatlik fiyat değişimi
100,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BRK690k (BRK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BRK690k / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BRK690k / USD fiyat değişimi, $ +293,7265208480.
Son 60 gün içerisinde, BRK690k / USD fiyat değişimi, $ +204,3978153680.
Son 90 gün içerisinde, BRK690k / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +293,7265208480+%42,40
60 Gün$ +204,3978153680+%29,51
90 Gün$ 0--

BRK690k (BRK) Fiyat Analizi

En güncel BRK690k fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 4.970,1
$ 4.970,1$ 4.970,1

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BRK690k (BRK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 69,27K
$ 69,27K$ 69,27K

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100,00
100,00 100,00

BRK690k (BRK) Nedir?

BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.

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BRK690k (BRK) Kaynağı

Resmi Websitesi

BRK690k (BRK) Token Ekonomisi

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BRK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BRK / VND
18.227.874,2
1 BRK / AUD
A$1.066,7272
1 BRK / GBP
519,51
1 BRK / EUR
595,7048
1 BRK / USD
$692,68
1 BRK / MYR
RM2.930,0364
1 BRK / TRY
28.157,442
1 BRK / JPY
¥101.823,96
1 BRK / ARS
ARS$944.988,69
1 BRK / RUB
55.289,7176
1 BRK / INR
60.907,3524
1 BRK / IDR
Rp11.355.408,0192
1 BRK / KRW
959.389,5072
1 BRK / PHP
39.711,3444
1 BRK / EGP
￡E.33.560,346
1 BRK / BRL
R$3.816,6668
1 BRK / CAD
C$948,9716
1 BRK / BDT
84.354,5704
1 BRK / NGN
1.054.307,4476
1 BRK / UAH
28.898,6096
1 BRK / VES
Bs86.585
1 BRK / CLP
$669.128,88
1 BRK / PKR
Rs195.834,4896
1 BRK / KZT
374.012,566
1 BRK / THB
฿22.428,9784
1 BRK / TWD
NT$20.697,2784
1 BRK / AED
د.إ2.542,1356
1 BRK / CHF
Fr554,144
1 BRK / HKD
HK$5.430,6112
1 BRK / MAD
.د.م6.282,6076
1 BRK / MXN
$13.063,9448
1 BRK / PLN
2.555,9892
1 BRK / RON
лв3.033,9384
1 BRK / SEK
kr6.691,2888
1 BRK / BGN
лв1.170,6292
1 BRK / HUF
Ft238.933,0392
1 BRK / CZK
14.705,5964
1 BRK / KWD
د.ك211,2674
1 BRK / ILS
2.362,0388