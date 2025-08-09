BUCCI Fiyatı (BRRR)
BUCCI (BRRR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BRRR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BRRR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BRRR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BUCCI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BUCCI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BUCCI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BUCCI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,58
|30 Gün
|$ 0
|+%49,47
|60 Gün
|$ 0
|+%27,76
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BUCCI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%0,58
+%6,38
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the Bucci movement: A fun meme on a mission to become the Base Ambassador. Our goal is to onboard the next million users to Base, provide financial support to the Base foundation and support shelters and rehab facilities to save lives and clean the streets. THE LEGACY OF BUCCI BUCCI is a story of legacy and evolution, where the learning and success of the previous generation pave the way for the new generation. BUCCI not only honors its predecessor but also aims to push beyond the established limits with a clear vision of the future. Amid the rise of "memecoins" and the popularity of Base in 2024, Bucci (BUCCI) was created to promote, educate, and support the Base ecosystem. Recognizing the potential of online communities, the benefits of Base, and the role meme coins play in attracting new users, Bucci also positions itself as a charity movement dedicated to assisting shelters, rehab facilities, cleaning the streets, and saving lives. Bucci is an emerging digital asset that fosters a community focused on onboarding Base users, educating market participants, building personal connections, and supporting each other in navigating life. As the fastest, most efficient, and most eco-friendly meme coin in the crypto space, we aspire to be more than just a meme coin; we aim to be the ambassador of Base.
BUCCI (BRRR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRRR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
