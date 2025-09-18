Bucket USD (USDB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,994954 $ 0,994954 $ 0,994954 24 sa Düşük $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,994954$ 0,994954 $ 0,994954 24 sa Yüksek $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,006$ 1,006 $ 1,006 En Düşük Fiyat $ 0,992665$ 0,992665 $ 0,992665 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,20

Bucket USD (USDB) canlı fiyatı $0,997358. USDB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,994954 ve en yüksek $ 1,006 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,006, en düşük fiyatı ise $ 0,992665 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDB son bir saatte -%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,25 ve son 7 günde -%0,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bucket USD (USDB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 666,25K$ 666,25K $ 666,25K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 668.021,37979 668.021,37979 668.021,37979

Şu anki Bucket USD piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDB arzı 0,00 olup, toplam arzı 668021.37979. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 666,25K.