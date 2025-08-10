Buff Doge Coin Fiyatı (DOGECOIN)
Buff Doge Coin (DOGECOIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DOGECOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DOGECOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DOGECOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Buff Doge Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Buff Doge Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Buff Doge Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Buff Doge Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,07
|30 Gün
|$ 0
|+%17,82
|60 Gün
|$ 0
|+%15,31
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Buff Doge Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%0,07
-%1,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Buff Doge Coin is the Buff version of Dogecoin. Buff Doge Coin was established because of the popularity of Dogecoin with a purpose to be The King of Memes. Buff Doge Coin has several unique characteristics. One of which is hyper deflationary, where each burn will be double its quantity from the previous burn. The coin burning will be very frequent, so it will burn 100% of the remaining supply of the available Buff Doge Coin. Burning Scheme of Buff Doge Coin: #1st Burn : 1,000,000 #2nd Burn : 2,000,000 #3rd Burn : 4,000,000 #4th Burn : 8,000,000 #5th Burn : 16,000,000 #6th Till the end (Continuing doubling its burn, we will burn trillions of Buff Doge Coin until all the remaining supply is burned). *more details about Burn are in the whitepaper and website. The Buff Doge Coin protocol, according to the white paper, works in the following way: in each trade, the transaction is taxed with a fee of 10%, which is cut in half. • 5% fee = redistributed to all existing holders. • 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the Buff Doge Coin are automatically paired with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. Progress on September 18, 2021, is 4.563 Holders with a market cap of $706.930 and liquidity of $107.838. We have liquidity locked on DXsale to ensure the safety of holders. Some percentage of the developer Buff Doge Coin profit will be donated to the animal shelter and environmental issues, such as forest reconstruction to prevent global warming. It is due to the Interconnection of Everything. When we destroy nature, it will also destroy humans and animals as “We Are One”. If we destroy one part, the other part will also get affected. Thus, some of the developer’s profit will be donated to rescue animal shelters and the environment."
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Buff Doge Coin (DOGECOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOGECOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
