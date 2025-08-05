Bugna Fiyatı (BGA)
Bugna (BGA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,58K USD piyasa değerine sahiptir. BGA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BGA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BGA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Bugna / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bugna / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bugna / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bugna / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,21
|30 Gün
|$ 0
|-%66,04
|60 Gün
|$ 0
|-%67,69
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bugna fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,31
-%1,21
-%38,87
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bugna Coin is an advanced blockchain project that focuses on building a decentralized and sustainable ecosystem. As the first memecoin built on the kHeavyhash network, Bugna Coin leverages this innovative technology to provide secure and transparent financial solutions. Unlike typical cryptocurrencies, Bugna Coin is part of a broader ecosystem that includes NFTs, gaming, and smart contract support. By integrating these elements, Bugna Coin aims to offer a unique experience for users, combining entertainment and utility within the decentralized finance (DeFi) space. One of the standout features of Bugna Coin is its focus on NFTs and gaming, creating a dynamic ecosystem where users can engage with digital assets in multiple ways. Through the development of decentralized applications (dApps) and smart contracts, Bugna Coin supports an array of financial and entertainment services. Users can buy, sell, and trade NFTs, participate in gaming experiences, and utilize Bugna Coin in various decentralized financial operations, all within a secure and cost-effective environment. As the first memecoin on the kHeavyhash network, Bugna Coin emphasizes community-driven growth and interaction. The memecoin aspect adds a fun and engaging layer to the project, attracting users from various backgrounds, including gaming and NFT enthusiasts. With fast transaction speeds and low fees, Bugna Coin ensures that users can participate in the ecosystem with ease, whether through gaming, NFTs, or smart contract-powered financial tools. In addition to its technical advantages, Bugna Coin's broader ecosystem is designed to create long-term value for its community. Users can engage in staking, farming, and other decentralized activities to grow their assets while also enjoying the entertainment aspects brought by the NFT and gaming sectors. The development team is also committed to education, helping users better understand blockchain technology and how it can be applied to everyday life. With a long-term vision, Bugna Coin not only focuses on delivering short-term products and services but also aims to build a strong and sustainable user base. The project actively seeks strategic partnerships and continues to expand its ecosystem, positioning Bugna Coin as a unique and notable blockchain project that bridges the gap between memecoins, NFTs, gaming, and decentralized finance.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Bugna (BGA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BGA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BGA / VND
₫--
|1 BGA / AUD
A$--
|1 BGA / GBP
￡--
|1 BGA / EUR
€--
|1 BGA / USD
$--
|1 BGA / MYR
RM--
|1 BGA / TRY
₺--
|1 BGA / JPY
¥--
|1 BGA / ARS
ARS$--
|1 BGA / RUB
₽--
|1 BGA / INR
₹--
|1 BGA / IDR
Rp--
|1 BGA / KRW
₩--
|1 BGA / PHP
₱--
|1 BGA / EGP
￡E.--
|1 BGA / BRL
R$--
|1 BGA / CAD
C$--
|1 BGA / BDT
৳--
|1 BGA / NGN
₦--
|1 BGA / UAH
₴--
|1 BGA / VES
Bs--
|1 BGA / CLP
$--
|1 BGA / PKR
Rs--
|1 BGA / KZT
₸--
|1 BGA / THB
฿--
|1 BGA / TWD
NT$--
|1 BGA / AED
د.إ--
|1 BGA / CHF
Fr--
|1 BGA / HKD
HK$--
|1 BGA / MAD
.د.م--
|1 BGA / MXN
$--
|1 BGA / PLN
zł--
|1 BGA / RON
лв--
|1 BGA / SEK
kr--
|1 BGA / BGN
лв--
|1 BGA / HUF
Ft--
|1 BGA / CZK
Kč--
|1 BGA / KWD
د.ك--
|1 BGA / ILS
₪--