BLPAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

BLPAI Fiyat Bilgileri

BLPAI Token Ekonomisi

BLPAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BullPerks AI Logosu

BullPerks AI Fiyatı (BLPAI)

Listelenmedi

1 BLPAI / USD Canlı Fiyatı:

$0.00588917
$0.00588917$0.00588917
-7.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BullPerks AI (BLPAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:22:47 (UTC+8)

BullPerks AI (BLPAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.00579618
$ 0.00579618$ 0.00579618
24 sa Düşük
$ 0.00635347
$ 0.00635347$ 0.00635347
24 sa Yüksek

$ 0.00579618
$ 0.00579618$ 0.00579618

$ 0.00635347
$ 0.00635347$ 0.00635347

$ 0.015362
$ 0.015362$ 0.015362

$ 0.00499769
$ 0.00499769$ 0.00499769

--

-7.30%

-10.38%

-10.38%

BullPerks AI (BLPAI) canlı fiyatı $0.00588917. BLPAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00579618 ve en yüksek $ 0.00635347 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.015362, en düşük fiyatı ise $ 0.00499769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLPAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -7.30% ve son 7 günde -10.38% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BullPerks AI (BLPAI) Piyasa Bilgileri

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

0.00
0.00 0.00

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Şu anki BullPerks AI piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLPAI arzı 0.00 olup, toplam arzı 400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.36M.

BullPerks AI (BLPAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000464299800602771.
Son 30 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0008664064.
Son 60 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0006619061.
Son 90 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.00485360539211742.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000464299800602771-7.30%
30 Gün$ -0.0008664064-14.71%
60 Gün$ +0.0006619061+11.24%
90 Gün$ -0.00485360539211742-45.18%

BullPerks AI (BLPAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BullPerks AI Fiyat Tahmini (USD)

BullPerks AI (BLPAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BullPerks AI (BLPAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BullPerks AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BullPerks AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BLPAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

BullPerks AI (BLPAI) Token Ekonomisi

BullPerks AI (BLPAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLPAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BullPerks AI (BLPAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BullPerks AI (BLPAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BLPAI fiyatı, 0.00588917 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BLPAI / USD güncel fiyatı nedir?
BLPAI / USD güncel fiyatı $ 0.00588917. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BullPerks AI varlığının piyasa değeri nedir?
BLPAI piyasa değeri $ 0.00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BLPAI arzı nedir?
Dolaşımdaki BLPAI arzı, 0.00 USD.
BLPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BLPAI, ATH fiyatı olan 0.015362 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BLPAI fiyatı (ATL) nedir?
BLPAI, ATL fiyatı olan 0.00499769 USD değerine düştü.
BLPAI işlem hacmi nedir?
BLPAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BLPAI bu yıl daha da yükselir mi?
BLPAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BLPAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:22:47 (UTC+8)

BullPerks AI (BLPAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.