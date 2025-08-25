BullPerks AI Fiyatı (BLPAI)
--
-7.30%
-10.38%
-10.38%
BullPerks AI (BLPAI) canlı fiyatı $0.00588917. BLPAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00579618 ve en yüksek $ 0.00635347 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.015362, en düşük fiyatı ise $ 0.00499769 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BLPAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -7.30% ve son 7 günde -10.38% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki BullPerks AI piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLPAI arzı 0.00 olup, toplam arzı 400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.36M.
Gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000464299800602771.
Son 30 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0008664064.
Son 60 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0006619061.
Son 90 gün içerisinde, BullPerks AI / USD fiyat değişimi, $ -0.00485360539211742.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000464299800602771
|-7.30%
|30 Gün
|$ -0.0008664064
|-14.71%
|60 Gün
|$ +0.0006619061
|+11.24%
|90 Gün
|$ -0.00485360539211742
|-45.18%
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
BullPerks AI (BLPAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BullPerks AI (BLPAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BullPerks AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
BullPerks AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!
BullPerks AI (BLPAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLPAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
|08-23 08:04:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
|08-23 03:43:59
|Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
|08-22 14:14:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.