BullPerks AI (BLPAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00579618 $ 0.00579618 $ 0.00579618 24 sa Düşük $ 0.00635347 $ 0.00635347 $ 0.00635347 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00579618$ 0.00579618 $ 0.00579618 24 sa Yüksek $ 0.00635347$ 0.00635347 $ 0.00635347 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.015362$ 0.015362 $ 0.015362 En Düşük Fiyat $ 0.00499769$ 0.00499769 $ 0.00499769 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -7.30% Fiyat Değişimi (7 G) -10.38% Fiyat Değişimi (7 G) -10.38%

BullPerks AI (BLPAI) canlı fiyatı $0.00588917. BLPAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00579618 ve en yüksek $ 0.00635347 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLPAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.015362, en düşük fiyatı ise $ 0.00499769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLPAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -7.30% ve son 7 günde -10.38% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BullPerks AI (BLPAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Şu anki BullPerks AI piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLPAI arzı 0.00 olup, toplam arzı 400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.36M.