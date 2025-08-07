BUND Hakkında Daha Fazla Bilgi

$1,52
$1,52$1,52
+%6,601D
Bund V2 (BUND), şu anda 1,52 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BUND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,67
Bund V2 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BUND / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUND fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Bund V2 (BUND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bund V2 / USD fiyat değişimi, $ +0,095295.
Son 30 gün içerisinde, Bund V2 / USD fiyat değişimi, $ +0,1605194480.
Son 60 gün içerisinde, Bund V2 / USD fiyat değişimi, $ +0,1083281200.
Son 90 gün içerisinde, Bund V2 / USD fiyat değişimi, $ -0,3949812568792566.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,095295+%6,67
30 Gün$ +0,1605194480+%10,56
60 Gün$ +0,1083281200+%7,13
90 Gün$ -0,3949812568792566-%20,62

$ 1,43
$ 1,43$ 1,43

$ 1,52
$ 1,52$ 1,52

$ 98,55
$ 98,55$ 98,55

+%1,21

+%6,67

+%6,15

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bund V2 (BUND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

1 BUND / VND
39.998,8
1 BUND / AUD
A$2,3256
1 BUND / GBP
1,1248
1 BUND / EUR
1,292
1 BUND / USD
$1,52
1 BUND / MYR
RM6,4144
1 BUND / TRY
61,8032
1 BUND / JPY
¥223,44
1 BUND / ARS
ARS$2.023,956
1 BUND / RUB
121,6
1 BUND / INR
133,2736
1 BUND / IDR
Rp24.918,0288
1 BUND / KRW
2.102,3424
1 BUND / PHP
87,1416
1 BUND / EGP
￡E.73,6288
1 BUND / BRL
R$8,284
1 BUND / CAD
C$2,0824
1 BUND / BDT
184,2544
1 BUND / NGN
2.317,0728
1 BUND / UAH
62,9888
1 BUND / VES
Bs194,56
1 BUND / CLP
$1.474,4
1 BUND / PKR
Rs429,856
1 BUND / KZT
813,7016
1 BUND / THB
฿49,1112
1 BUND / TWD
NT$45,296
1 BUND / AED
د.إ5,5784
1 BUND / CHF
Fr1,216
1 BUND / HKD
HK$11,9168
1 BUND / MAD
.د.م13,7256
1 BUND / MXN
$28,272
1 BUND / PLN
5,5632
1 BUND / RON
лв6,612
1 BUND / SEK
kr14,6072
1 BUND / BGN
лв2,5384
1 BUND / HUF
Ft518,9432
1 BUND / CZK
32,0264
1 BUND / KWD
د.ك0,4636
1 BUND / ILS
5,1984