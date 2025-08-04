Bunni Fiyatı (BUNNI)
Bunni (BUNNI), şu anda 0,01239585 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,91M USD piyasa değerine sahiptir. BUNNI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bunni / USD fiyat değişimi, $ +0,00050433.
Son 30 gün içerisinde, Bunni / USD fiyat değişimi, $ +0,0044856205.
Son 60 gün içerisinde, Bunni / USD fiyat değişimi, $ +0,0044856205.
Son 90 gün içerisinde, Bunni / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00050433
|+%4,24
|30 Gün
|$ +0,0044856205
|+%36,19
|60 Gün
|$ +0,0044856205
|+%36,19
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bunni fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,24
+%4,24
-%30,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
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€0,010660431
|1 BUNNI / USD
$0,01239585
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RM0,0524344455
|1 BUNNI / TRY
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|1 BUNNI / ARS
ARS$16,9110383625
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|1 BUNNI / PHP
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