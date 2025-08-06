BurnVault Cash (BURN) Nedir?

Burn the Token and Unlock the Vault. BurnVault Cash is an innovative decentralized finance (DeFi) protocol on the Abstract Chain, designed to incentivize token burning and reward long-term holders. By leveraging a unique token-burning mechanism, BurnVault Cash allows users to burn $BURN tokens to own $VAULT dividends, with ETH rewards are continuously distributed based on the $VAULT dividend holding ratio.

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BurnVault Cash (BURN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BurnVault Cash (BURN) Token Ekonomisi

BurnVault Cash (BURN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BURN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!