BurnX Fiyatı (BRNX)
BurnX (BRNX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7.18K USD piyasa değerine sahiptir. BRNX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BurnX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BurnX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BurnX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BurnX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.05%
|30 Gün
|$ 0
|-62.44%
|60 Gün
|$ 0
|-77.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BurnX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-2.05%
-39.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
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