Cadabra Finance Fiyatı (ABRA)
Cadabra Finance (ABRA), şu anda 0,01362896 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ABRA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ABRA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABRA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cadabra Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cadabra Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0010536521.
Son 60 gün içerisinde, Cadabra Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0123763277.
Son 90 gün içerisinde, Cadabra Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,34443810996798504.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,02
|30 Gün
|$ -0,0010536521
|-%7,73
|60 Gün
|$ -0,0123763277
|-%90,80
|90 Gün
|$ -0,34443810996798504
|-%96,19
En güncel Cadabra Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,02
+%0,83
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do: 1. Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols. 2. Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding. 3. Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 4. Automates your manual actions, saving both gas and your time. Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price. 1. Cadabra finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 2. All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading. 3. All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.
Cadabra Finance (ABRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
