Caila (CA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00173582 $ 0,00173582 $ 0,00173582 24 sa Düşük $ 0,00197359 $ 0,00197359 $ 0,00197359 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00173582$ 0,00173582 $ 0,00173582 24 sa Yüksek $ 0,00197359$ 0,00197359 $ 0,00197359 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02301904$ 0,02301904 $ 0,02301904 En Düşük Fiyat $ 0,00154667$ 0,00154667 $ 0,00154667 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,82 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,37

Caila (CA) canlı fiyatı $0,00183425. CA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00173582 ve en yüksek $ 0,00197359 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02301904, en düşük fiyatı ise $ 0,00154667 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CA son bir saatte +%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,82 ve son 7 günde +%1,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Caila (CA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,83M$ 1,83M $ 1,83M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Caila piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,83M.