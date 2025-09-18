Call Of Degens (COD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003859 24 sa Düşük $ 0,0000562 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000562 En Düşük Fiyat $ 0,00002814 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,01 Fiyat Değişimi (7 G) --

Call Of Degens (COD) canlı fiyatı $0,00003983. COD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003859 ve en yüksek $ 0,0000562 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000562, en düşük fiyatı ise $ 0,00002814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COD son bir saatte -%11,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Call Of Degens (COD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,15K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,15K Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.999.997,578709

Şu anki Call Of Degens piyasa değeri $ 40,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COD arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999997.578709. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,15K.