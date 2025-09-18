COD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Call Of Degens Fiyatı (COD)

Listelenmedi

1 COD / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%7,001D
USD
Call Of Degens (COD) Canlı Fiyat Grafiği
Call Of Degens (COD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%11,73

-%7,01

--

--

Call Of Degens (COD) canlı fiyatı $0,00003983. COD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003859 ve en yüksek $ 0,0000562 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000562, en düşük fiyatı ise $ 0,00002814 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COD son bir saatte -%11,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Call Of Degens (COD) Piyasa Bilgileri

$ 40,15K
$ 40,15K$ 40,15K

Şu anki Call Of Degens piyasa değeri $ 40,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COD arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999997.578709. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,15K.

Call Of Degens (COD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Call Of Degens / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Call Of Degens / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Call Of Degens / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Call Of Degens / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%7,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Call Of Degens (COD) Nedir?

Experience the next-gen of multiplayer Play-to-Earn shooters — powered exclusively by COD token. Play as iconic characters and earn monetary rewards via our innovative P2E system. Play, socialise and earn in the most cutting-edge, fast-paced gaming experience in crypto.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Call Of Degens (COD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Call Of Degens Fiyat Tahmini (USD)

Call Of Degens (COD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Call Of Degens (COD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Call Of Degens için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Call Of Degens fiyat tahminini hemen kontrol edin!

COD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Call Of Degens (COD) Token Ekonomisi

Call Of Degens (COD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Call Of Degens (COD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Call Of Degens (COD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı COD fiyatı, 0,00003983 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
COD / USD güncel fiyatı nedir?
COD / USD güncel fiyatı $ 0,00003983. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Call Of Degens varlığının piyasa değeri nedir?
COD piyasa değeri $ 40,15K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki COD arzı nedir?
Dolaşımdaki COD arzı, 1000,00M USD.
COD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
COD, ATH fiyatı olan 0,0000562 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük COD fiyatı (ATL) nedir?
COD, ATL fiyatı olan 0,00002814 USD değerine düştü.
COD işlem hacmi nedir?
COD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
COD bu yıl daha da yükselir mi?
COD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için COD fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.