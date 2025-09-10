Cantina Royale (CRT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00043855 $ 0,00043855 $ 0,00043855 24 sa Düşük $ 0,00046092 $ 0,00046092 $ 0,00046092 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00043855$ 0,00043855 $ 0,00043855 24 sa Yüksek $ 0,00046092$ 0,00046092 $ 0,00046092 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,156044$ 0,156044 $ 0,156044 En Düşük Fiyat $ 0,00037356$ 0,00037356 $ 0,00037356 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,11

Cantina Royale (CRT) canlı fiyatı $0,00044461. CRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00043855 ve en yüksek $ 0,00046092 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,156044, en düşük fiyatı ise $ 0,00037356 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRT son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,34 ve son 7 günde -%2,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cantina Royale (CRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,62K$ 58,62K $ 58,62K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 131.855.000,0 131.855.000,0 131.855.000,0

Şu anki Cantina Royale piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRT arzı 0,00 olup, toplam arzı 131855000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,62K.