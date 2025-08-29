Capybara Token (CAPY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000796 $ 0,00000813 24 sa Düşük $ 0,00000796 24 sa Yüksek $ 0,00000813 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00019563 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,66

Capybara Token (CAPY) canlı fiyatı $0,00000809. CAPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000796 ve en yüksek $ 0,00000813 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00019563, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAPY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%1,57 ve son 7 günde +%8,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Capybara Token (CAPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 558,32K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 69.000.000.000,0

Şu anki Capybara Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPY arzı 0,00 olup, toplam arzı 69000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 558,32K.