Carbify Logosu

Carbify Fiyatı (CBY)

Listelenmedi

1 CBY / USD Canlı Fiyatı:

$0,199402
$0,199402$0,199402
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Carbify (CBY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:17:55 (UTC+8)

Carbify (CBY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,36
$ 4,36$ 4,36

$ 0,11757
$ 0,11757$ 0,11757

--

--

+%58,40

+%58,40

Carbify (CBY) canlı fiyatı $0,199402. CBY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,36, en düşük fiyatı ise $ 0,11757 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CBY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%58,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Carbify (CBY) Piyasa Bilgileri

$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M

--
----

$ 9,97M
$ 9,97M$ 9,97M

9,84M
9,84M 9,84M

50.000.000,0
50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki Carbify piyasa değeri $ 1,96M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBY arzı 9,84M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,97M.

Carbify (CBY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Carbify / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Carbify / USD fiyat değişimi, $ +0,0775348754.
Son 60 gün içerisinde, Carbify / USD fiyat değişimi, $ +0,0235734041.
Son 90 gün içerisinde, Carbify / USD fiyat değişimi, $ -0,00301045271937605.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0775348754+%38,88
60 Gün$ +0,0235734041+%11,82
90 Gün$ -0,00301045271937605-%1,48

Carbify (CBY) Nedir?

Carbify plants trees (Real World Assets) in the Amazon rainforest and tokenises both the trees and the CO2 they absorb. It's the first and only company in the world to offer blockchain-powered carbon debits, superior to credits. They can be used to compensate for a carbon footprint or sold on the global carbon market.

Carbify plants trees (Real World Assets) in the Amazon rainforest and tokenises both the trees and the CO2 they absorb. It's the first and only company in the world to offer blockchain-powered carbon debits, superior to credits. They can be used to compensate for a carbon footprint or sold on the global carbon market.

Carbify (CBY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Carbify Fiyat Tahmini (USD)

Carbify (CBY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Carbify (CBY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Carbify için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Carbify fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CBY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Carbify (CBY) Token Ekonomisi

Carbify (CBY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CBY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Carbify (CBY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Carbify (CBY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CBY fiyatı, 0,199402 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CBY / USD güncel fiyatı nedir?
CBY / USD güncel fiyatı $ 0,199402. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Carbify varlığının piyasa değeri nedir?
CBY piyasa değeri $ 1,96M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CBY arzı nedir?
Dolaşımdaki CBY arzı, 9,84M USD.
CBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CBY, ATH fiyatı olan 4,36 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CBY fiyatı (ATL) nedir?
CBY, ATL fiyatı olan 0,11757 USD değerine düştü.
CBY işlem hacmi nedir?
CBY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CBY bu yıl daha da yükselir mi?
CBY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CBY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:17:55 (UTC+8)

