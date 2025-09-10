Carbify (CBY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,36$ 4,36 $ 4,36 En Düşük Fiyat $ 0,11757$ 0,11757 $ 0,11757 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%58,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%58,40

Carbify (CBY) canlı fiyatı $0,199402. CBY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,36, en düşük fiyatı ise $ 0,11757 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CBY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%58,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Carbify (CBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,96M$ 1,96M $ 1,96M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,97M$ 9,97M $ 9,97M Dolaşım Arzı 9,84M 9,84M 9,84M Toplam Arz 50.000.000,0 50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki Carbify piyasa değeri $ 1,96M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBY arzı 9,84M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,97M.