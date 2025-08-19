Casinocoin Fiyatı (CSC)
-%0,23
-%1,41
+%15,66
+%15,66
Casinocoin (CSC) canlı fiyatı --. CSC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CSC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,535761, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CSC son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,41 ve son 7 günde +%15,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Casinocoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CSC arzı 0,00 olup, toplam arzı 65000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,92M.
Gün içerisinde, Casinocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Casinocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Casinocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Casinocoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,41
|30 Gün
|$ 0
|-%63,90
|60 Gün
|$ 0
|+%71,98
|90 Gün
|$ 0
|--
CasinoCoin is a digital currency, designed specifically for the regulated online gaming industry. Utilising the latest in blockchain technology, CasinoCoin can facilitate up 1,000 peer-to-peer transfers per second, with near-instant confirmation. Built with users, gaming operators and regulators in mind, the CasinoCoin Bankroll Manager application features built in KYC capabilities, responsible gaming options, and provides an unparalleled user experience never seen before in the online gambling space. Users will benefit from a simplified registration process that, once completed, provides a seamless, secure and trustless online gaming experience. All at a tiny fraction of the current cost and time. Operators who integrate CasinoCoin into their gaming platform will gain access to a simplified user onboarding process, a new incremental revenue stream, and reduced fees associated with cross-border transactions. The nature of blockchain technology means that regulators will benefit from the most secure and transparent funding system available today. A near-perfect anti-money laundering (AML) environment has been developed, utilising the latest KYC technology coupled with a new, proprietary AML tracking tool; the most advanced and thorough in the industry.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Casinocoin (CSC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Casinocoin (CSC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Casinocoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Casinocoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Casinocoin (CSC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CSC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-18 17:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
|08-18 10:12:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
|08-17 18:11:00
|Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
|08-17 11:15:00
|Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.