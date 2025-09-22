Bugünkü canlı CatCoin Token fiyatı 0 USD. CATS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CATS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı CatCoin Token fiyatı 0 USD. CATS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CATS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CatCoin Token Logosu

CatCoin Token Fiyatı (CATS)

Listelenmedi

1 CATS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%9,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
CatCoin Token (CATS) Canlı Fiyat Grafiği
CatCoin Token (CATS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,66

-%9,24

+%15,92

+%15,92

CatCoin Token (CATS) canlı fiyatı --. CATS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATS son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,24 ve son 7 günde +%15,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CatCoin Token (CATS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 444,02K
$ 444,02K$ 444,02K

0,00
0,00 0,00

1,0e+15
1,0e+15 1,0e+15

Şu anki CatCoin Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1.0e+15. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 444,02K.

CatCoin Token (CATS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CatCoin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CatCoin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CatCoin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CatCoin Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%9,24
30 Gün$ 0+%42,80
60 Gün$ 0+%31,21
90 Gün$ 0--

CatCoin Token (CATS) Nedir?

"CatCoin - ✔ World's Best Community Driven Coin ✔ Verified contract source ✔ Ownership renounced or source does not contain an owner contract ✔ Creator not authorized for special permission ✔ Tokens locked (1.19%) ✔ Creator wallet contains less than 5% of token supply (< 0.01%) ✔ All other holders possess less than 5% of the token supply"

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CatCoin Token (CATS) Kaynağı

Resmi Websitesi

CatCoin Token Fiyat Tahmini (USD)

CatCoin Token (CATS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CatCoin Token (CATS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CatCoin Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CatCoin Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CATS Varlığından Yerel Para Birimlerine

CatCoin Token (CATS) Token Ekonomisi

CatCoin Token (CATS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CATS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CatCoin Token (CATS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CatCoin Token (CATS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CATS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CATS / USD güncel fiyatı nedir?
CATS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CatCoin Token varlığının piyasa değeri nedir?
CATS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CATS arzı nedir?
Dolaşımdaki CATS arzı, 0,00 USD.
CATS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CATS, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CATS fiyatı (ATL) nedir?
CATS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CATS işlem hacmi nedir?
CATS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CATS bu yıl daha da yükselir mi?
CATS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CATS fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.