CBDC (CBDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00140409$ 0,00140409 $ 0,00140409 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,90 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,90

CBDC (CBDC) canlı fiyatı --. CBDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00140409, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CBDC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,03 ve son 7 günde +%26,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CBDC (CBDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,71K$ 30,71K $ 30,71K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CBDC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBDC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,71K.