CBDC Fiyatı (CBDC)
--
-%0,03
+%26,90
+%26,90
CBDC (CBDC) canlı fiyatı --. CBDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00140409, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CBDC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,03 ve son 7 günde +%26,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CBDC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBDC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,71K.
Gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,03
|30 Gün
|$ 0
|+%35,29
|60 Gün
|$ 0
|+%50,38
|90 Gün
|$ 0
|--
CBDC: FLIPPING CENTRALIZATION ON ITS HEAD. A digital asset poised to challenge forthcoming Central Bank Digital Initiatives.Get ready to dive headfirst into the wacky world of CBDC Token – the digital disruptor taking on those sneaky Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Let's get started and see how CBDC Token is changing the game, one "D'oh!" at a time! CBDC Token is here to chow down on those boring CBDCs! Just like I scarf down donuts, CBDC Token is gobbling up central bank control. No more snooze-inducing systems – CBDC Token is speedy, efficient, and ready to supercharge your finances! With CBDC Token, you're in control, just like how I dominate the TV remote. No more big shots telling you what to do! CBDC Token puts the power in your hands, like holding a donut – sweet and satisfying! TIME TO PUT AN END TO THOSE CBDCS CAUSING FINANCIAL FACEPALMS! JUST LIKE I TAKE ON LIFE'S CHALLENGES, CBDC TOKEN STEPS UP. SAY FAREWELL TO THE HASSLES AND RED TAPE OF TRADITIONAL BANKING – CBDC TOKEN IS HERE TO SERVE UP A NEW ERA OF FINANCIAL AWESOMENESS!
