CCA (CCA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00521577$ 0,00521577 $ 0,00521577 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,30

CCA (CCA) canlı fiyatı --. CCA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CCA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00521577, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CCA son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,76 ve son 7 günde -%2,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CCA (CCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 247,19K$ 247,19K $ 247,19K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CCA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CCA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 247,19K.