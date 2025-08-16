CCA Fiyatı (CCA)
+%0,40
-%2,76
-%2,30
-%2,30
CCA (CCA) canlı fiyatı --. CCA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CCA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00521577, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, CCA son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,76 ve son 7 günde -%2,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CCA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CCA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 247,19K.
Gün içerisinde, CCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,76
|30 Gün
|$ 0
|-%13,29
|60 Gün
|$ 0
|-%13,58
|90 Gün
|$ 0
|--
CCA coin is commodity circulation accelerating DeFi platform, which was released in October 2020, based on the technique of 3rd generation POS blockchain. The following Blockchain connects without a middleman or bank through ‘Smart contract’ of AOK main-net between subjects who trade commodity circulation. The blockchain makes reliable trade by ensuring fairness, clarity, and credibility on circulation allowance occurred in the process between a couple of parties. The participant can invest and also join in donation at the same time Through automatically accumulating the part of the interest of participants' deposit coin as a donation. Through the system, the platform provides benefit to the participant and also contribute to the viability of sustainable enterprise by ensuring clarity and financial solvency.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
|08-15 15:35:00
|Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
|08-15 11:48:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
|08-14 03:10:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
|08-13 19:56:00
|Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi
