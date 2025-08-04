SN51 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Celium Fiyatı (SN51)

Listelenmedi

Celium (SN51) Canlı Fiyat Grafiği

$22,13
$22,13$22,13
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Celium (SN51) Fiyatı

Celium (SN51), şu anda 22,19 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,22M USD piyasa değerine sahiptir. SN51 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Celium Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,34
Celium 24 saatlik fiyat değişimi
1,73M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Celium (SN51) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Celium / USD fiyat değişimi, $ +0,292802.
Son 30 gün içerisinde, Celium / USD fiyat değişimi, $ -3,6944375090.
Son 60 gün içerisinde, Celium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Celium / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,292802+%1,34
30 Gün$ -3,6944375090-%16,64
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Celium (SN51) Fiyat Analizi

En güncel Celium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 21,55
$ 21,55$ 21,55

$ 22,32
$ 22,32$ 22,32

$ 37,11
$ 37,11$ 37,11

+%0,05

+%1,34

-%29,27

Celium (SN51) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,22M
$ 38,22M$ 38,22M

--
----

1,73M
1,73M 1,73M

Celium (SN51) Nedir?

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Celium (SN51) Kaynağı

Resmi Websitesi

Celium (SN51) Token Ekonomisi

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SN51 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN51 / VND
583.929,85
1 SN51 / AUD
A$34,1726
1 SN51 / GBP
16,6425
1 SN51 / EUR
19,0834
1 SN51 / USD
$22,19
1 SN51 / MYR
RM93,8637
1 SN51 / TRY
902,4673
1 SN51 / JPY
¥3.261,93
1 SN51 / ARS
ARS$30.272,7075
1 SN51 / RUB
1.769,6525
1 SN51 / INR
1.945,6192
1 SN51 / IDR
Rp363.770,4336
1 SN51 / KRW
30.734,0376
1 SN51 / PHP
1.271,0432
1 SN51 / EGP
￡E.1.074,6617
1 SN51 / BRL
R$124,264
1 SN51 / CAD
C$30,4003
1 SN51 / BDT
2.678,7768
1 SN51 / NGN
33.672,2155
1 SN51 / UAH
915,3375
1 SN51 / VES
Bs2.729,37
1 SN51 / CLP
$21.324,59
1 SN51 / PKR
Rs6.213,8657
1 SN51 / KZT
11.891,621
1 SN51 / THB
฿720,0655
1 SN51 / TWD
NT$662,8153
1 SN51 / AED
د.إ81,4373
1 SN51 / CHF
Fr17,752
1 SN51 / HKD
HK$174,1915
1 SN51 / MAD
.د.م200,3757
1 SN51 / MXN
$418,0596
1 SN51 / PLN
81,8811
1 SN51 / RON
лв97,1922
1 SN51 / SEK
kr214,3554
1 SN51 / BGN
лв37,5011
1 SN51 / HUF
Ft7.641,1265
1 SN51 / CZK
471,3156
1 SN51 / KWD
د.ك6,76795
1 SN51 / ILS
75,446