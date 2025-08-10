Celo British Pound (CGBP) Nedir?

cGBP is a Great Britain Pound stablecoin. Like all Mento stablecoins cGBP is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGBP is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Celo British Pound (CGBP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Celo British Pound (CGBP) Token Ekonomisi

Celo British Pound (CGBP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CGBP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!