CCAD Hakkında Daha Fazla Bilgi

CCAD Fiyat Bilgileri

CCAD Whitepaper

CCAD Resmi Websitesi

CCAD Token Ekonomisi

CCAD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Celo Canadian Dollar Logosu

Celo Canadian Dollar Fiyatı (CCAD)

Listelenmedi

Celo Canadian Dollar (CCAD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,727694
$0,727694$0,727694
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Celo Canadian Dollar (CCAD) Fiyatı

Celo Canadian Dollar (CCAD), şu anda 0,727694 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CCAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Celo Canadian Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Celo Canadian Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CCAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CCAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Celo Canadian Dollar (CCAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Celo Canadian Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00014584.
Son 30 gün içerisinde, Celo Canadian Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0032549752.
Son 60 gün içerisinde, Celo Canadian Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0024836196.
Son 90 gün içerisinde, Celo Canadian Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0133595947131487.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014584+%0,02
30 Gün$ -0,0032549752-%0,44
60 Gün$ -0,0024836196-%0,34
90 Gün$ +0,0133595947131487+%1,87

Celo Canadian Dollar (CCAD) Fiyat Analizi

En güncel Celo Canadian Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,72353
$ 0,72353$ 0,72353

$ 0,729278
$ 0,729278$ 0,729278

$ 0,747396
$ 0,747396$ 0,747396

+%0,58

+%0,02

+%0,39

Celo Canadian Dollar (CCAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Celo Canadian Dollar (CCAD) Nedir?

cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Celo Canadian Dollar (CCAD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Celo Canadian Dollar (CCAD) Token Ekonomisi

Celo Canadian Dollar (CCAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CCAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Celo Canadian Dollar (CCAD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CCAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CCAD / VND
19.149,26761
1 CCAD / AUD
A$1,11337182
1 CCAD / GBP
0,53849356
1 CCAD / EUR
0,6185399
1 CCAD / USD
$0,727694
1 CCAD / MYR
RM3,08542256
1 CCAD / TRY
29,68263826
1 CCAD / JPY
¥106,971018
1 CCAD / ARS
ARS$963,830703
1 CCAD / RUB
58,01904262
1 CCAD / INR
63,83331768
1 CCAD / IDR
Rp11.736,99835682
1 CCAD / KRW
1.010,67964272
1 CCAD / PHP
41,2966345
1 CCAD / EGP
￡E.35,05301998
1 CCAD / BRL
R$3,95137842
1 CCAD / CAD
C$0,99694078
1 CCAD / BDT
88,29838996
1 CCAD / NGN
1.114,38331466
1 CCAD / UAH
30,06103914
1 CCAD / VES
Bs93,144832
1 CCAD / CLP
$705,135486
1 CCAD / PKR
Rs206,19937184
1 CCAD / KZT
392,70734404
1 CCAD / THB
฿23,30076188
1 CCAD / TWD
NT$21,7580506
1 CCAD / AED
د.إ2,67063698
1 CCAD / CHF
Fr0,5821552
1 CCAD / HKD
HK$5,70512096
1 CCAD / MAD
.د.م6,57835376
1 CCAD / MXN
$13,51327758
1 CCAD / PLN
2,64880616
1 CCAD / RON
лв3,1654689
1 CCAD / SEK
kr6,96403158
1 CCAD / BGN
лв1,21524898
1 CCAD / HUF
Ft246,92112808
1 CCAD / CZK
15,26702012
1 CCAD / KWD
د.ك0,220491282
1 CCAD / ILS
2,49599042