Celo Canadian Dollar (CCAD) Nedir?

cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Celo Canadian Dollar (CCAD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Celo Canadian Dollar (CCAD) Token Ekonomisi

Celo Canadian Dollar (CCAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CCAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!