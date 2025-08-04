CEREAL (CEP) Nedir?

DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation.

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CEREAL (CEP) Kaynağı Resmi Websitesi

CEREAL (CEP) Token Ekonomisi

CEREAL (CEP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CEP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!