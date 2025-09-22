CF Large Cap Index Fiyatı (LCAP)
-%0,24
-%4,23
--
--
CF Large Cap Index (LCAP) canlı fiyatı $12,07. LCAP, son 24 saat içinde en düşük $ 12,06 ve en yüksek $ 12,67 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LCAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 13,31, en düşük fiyatı ise $ 12,07 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LCAP son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki CF Large Cap Index piyasa değeri $ 1,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LCAP arzı 88,03K olup, toplam arzı 88030.51588395372. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,06M.
Gün içerisinde, CF Large Cap Index / USD fiyat değişimi, $ -0,5339430265193.
Son 30 gün içerisinde, CF Large Cap Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CF Large Cap Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CF Large Cap Index / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,5339430265193
|-%4,23
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe. LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.
CF Large Cap Index (LCAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LCAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
