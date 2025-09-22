CF Large Cap Index (LCAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 12,06 $ 12,06 $ 12,06 24 sa Düşük $ 12,67 $ 12,67 $ 12,67 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 12,06$ 12,06 $ 12,06 24 sa Yüksek $ 12,67$ 12,67 $ 12,67 Tüm Zamanların En Yükseği $ 13,31$ 13,31 $ 13,31 En Düşük Fiyat $ 12,07$ 12,07 $ 12,07 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CF Large Cap Index (LCAP) canlı fiyatı $12,07. LCAP, son 24 saat içinde en düşük $ 12,06 ve en yüksek $ 12,67 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LCAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 13,31, en düşük fiyatı ise $ 12,07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LCAP son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CF Large Cap Index (LCAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Dolaşım Arzı 88,03K 88,03K 88,03K Toplam Arz 88.030,51588395372 88.030,51588395372 88.030,51588395372

Şu anki CF Large Cap Index piyasa değeri $ 1,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LCAP arzı 88,03K olup, toplam arzı 88030.51588395372. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,06M.